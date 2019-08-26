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Menemenspor'un tadı kaçtı
TFF 1'inci Lig'de ilk haftada Giresunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek sezona iddialı giren Ekol Göz Menemenspor, 2'nci haftada Hatayspor karşısında dağıldı. İlçe Stadı'ndaki elektronik bilet gişeleri montaj çalışmaları nedeniyle rakibiyle...
SPOR 26.08.2019, 10:41
TFF 1'inci Lig'de ilk haftada Giresunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek sezona iddialı giren Ekol Göz Menemenspor, 2'nci haftada Hatayspor karşısında dağıldı. İlçe Stadı'ndaki elektronik bilet gişeleri montaj çalışmaları nedeniyle rakibiyle Atatürk Stadı'nda karşılaşan Menemenspor 29'uncu dakikada Murat Elkatmış'ın kırmızı kart görmesiyle oyun disiplininden kopup 4-0 mağlup olmanın şokunu yaşadı. Seyircisi önünde varlık gösteremeyen İzmir ekibinde maç bitiminde büyük hüzün vardı.
Sportif direktör Cenk Laleci, taraftarın karşısında aldıkları yenilgiden dolayı son derece üzgün olduklarını ancak kaybı telafi edeceklerini söyledi. İyi bir takım olduklarına değinen Laleci, "10 kişi kaldıktan sonra elbette gardımız düştü. Bu maçı bir an önce geride bırakacağız. Bu hafta Fatih Karagümrük deplasmanından istediğimiz skoru alıp milli maç arasına moralli girmek istiyoruz" diye konuştu.
Sportif direktör Cenk Laleci, taraftarın karşısında aldıkları yenilgiden dolayı son derece üzgün olduklarını ancak kaybı telafi edeceklerini söyledi. İyi bir takım olduklarına değinen Laleci, "10 kişi kaldıktan sonra elbette gardımız düştü. Bu maçı bir an önce geride bırakacağız. Bu hafta Fatih Karagümrük deplasmanından istediğimiz skoru alıp milli maç arasına moralli girmek istiyoruz" diye konuştu.
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