Menemenspor'un rakibi Adana Demirspor
İZMİR, () - TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Osmanlıspor'a 2-1 yenilerek bir türlü çıkışa geçemeyen Ekol Göz Menemenspor yarın, zirve mücadelesi veren Adana Demirspor'a konuk olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak...
İZMİR, () - TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Osmanlıspor'a 2-1 yenilerek bir türlü çıkışa geçemeyen Ekol Göz Menemenspor yarın, zirve mücadelesi veren Adana Demirspor'a konuk olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Onur Özütoprak düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Muhammed ve sakatlığı süren sağ bek Semih forma giyemeyecek. Teknik direktör Cenk Laleci, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak oyuncularına güvendiğini söyledi. Laleci, "Adana'da en iyi mücadelemizi sergileyeceğiz. Şiddetle puan ya da puanlara ihtiyacımız var. Alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyoruz" dedi.
Menemenspor'un muhtemel on biri şöyle:
Selmani - Canberk, Trtovac, Diakite, Alberk, Taşkın, Galip, Murat Elkatmış, Mustafa, Sangare, Ali Özgün
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