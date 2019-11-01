Menemenspor'un konuğu Ümraniyespor

İZMİR, () - TFF 1'inci Lig'de geçen hafta İzmir derbisinde Altay'ı 2-0 yenen, hafta içinde ise Hekimoğlu Trabzon'a 3-0 kaybedip Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Ekol Göz Menemenspor, yarın evinde lider Cesar Grup Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.30'da oynanacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı geçen sağ bek Semih görev verilmesi durumunda oynayabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 1. kategori 30, 2. kategori 20, maraton ve misafir tribün 10 TL olarak satışa çıktı. Teknik direktör Cenk Laleci, son 3 lig maçında gol yemeden 7 puan topladıklarını belirterek, "Ümraniyespor güçlü bir rakip. Ancak biz de son maçlarda gerçek gücümüzü ortaya çıkardık. Kupada elensek de moralimizi bozmayacağız. Ümraniyespor yenilmeyecek bir ekip değil. İyi hazırlandık ve sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

MENEMENSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Selmani - Semih, Ercan, Ali Keten, Alberk, Taşkın, Murat Erdemir, Tayfun, Muhammed, Mustafa, Ali Özgün