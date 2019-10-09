Menemenspor'un iki farklı yüzü
Onur ATIŞ/İZMİR, () - TFF 1'inci Lig'de Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenerek milli araya moralli giren Ekol Göz Menemenspor, dış sahada puanları bir bir toplarken evinde henüz siftah yapamadı. Ligde iç sahada puan dahi alamayan tek takım...
Onur ATIŞ/İZMİR, () - TFF 1'inci Lig'de Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenerek milli araya moralli giren Ekol Göz Menemenspor, dış sahada puanları bir bir toplarken evinde henüz siftah yapamadı. Ligde iç sahada puan dahi alamayan tek takım olan sarı-lacivertliler 3 maçta hayal kırıklığı yaşadı. İlçe Stadı'ndaki tadilat nedeniyle Hatayspor ve Akhisarspor maçlarını İzmir Atatürk Stadı'nda oynayan Menemenspor, bu karşılaşmaları 4-0 ve 1-0 kaybetti. Ardından 6'ncı haftada Osmanlıspor'u İlçe Stadı'nda konuk eden İzmir ekibi sahadan 2-1 yenik ayrılıp taraftarını bir kez daha üzdü.
Menemenspor deplasmanlarda ise bambaşka bir görüntü ortaya koydu. Gurbette 4 müsabakaya çıkan Menemen, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Ligin ilk haftasında Giresunspor'u 2-0'la geçen Menemenspor, Adana Demirspor'u da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda 1-0 yendi. Fatih Karagümrük'le ise İstanbul'da 1-1 berabere kalan Menemenspor tek yenilgisini Eskişehirspor karşısında 3-0'lık sonuçla aldı. Teknik direktör Cenk Laleci, milli aranın ardından evlerinde BŞB Erzurumspor'la oynayacaklarını belirterek, "Artık taraftarımızın önünde de galip geleceğiz. En iyi şekilde maça hazırlanıyoruz" dedi.
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|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
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|5
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|18. Eskişehirspor
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|-2
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|P
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