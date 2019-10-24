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Menemenspor'un derdi gol
TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü Menemen İlçe Stadı'nda Altay'a konuk olacak Ekol Göz Menemenspor, geride kalan 8 haftada gol yollarında sıkıntı yaşadı. İzmir ekibi toplam 5 gol atarak ligin en az skor üreten takımı oldu. Sarı-lacivertliler;...
SPOR 24.10.2019, 13:06
TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü Menemen İlçe Stadı'nda Altay'a konuk olacak Ekol Göz Menemenspor, geride kalan 8 haftada gol yollarında sıkıntı yaşadı. İzmir ekibi toplam 5 gol atarak ligin en az skor üreten takımı oldu. Sarı-lacivertliler; Hatayspor, Akhisarspor, Eskişehirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında gol sevinci yaşayamazken, Giresunspor, Fatih Karagümrük, Osmanlıspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında ise rakip ağları havalandırmayı başardı. Teknik direktör Cenk Laleci, cumartesi günü oynanacak Altay karşılaşmasında ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi. İzmir'e yakışan bir derbi maçı oynamak istediklerini ifade eden genç teknik adam, "Altay güçlü bir rakip. Zirveye oynuyorlar. Ancak bizim de iyi bir kadromuz var. Futbol sahada oynanır, takımıma güveniyorum" dedi.
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