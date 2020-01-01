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Menemenspor Teknik Direktörü Laleci Süper Lig neden olmasın

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 28 puanla 4. sırada, Süper Lig barajının 2 puan gerisinde tamamlayıp tüm dikkatleri üzerine çeken Ekol Göz Menemenspor'da Teknik Direktör Cenk Laleci iddialı açıklamalar...

SPOR 01.01.2020, 14:29
Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 28 puanla 4. sırada, Süper Lig barajının 2 puan gerisinde tamamlayıp tüm dikkatleri üzerine çeken Ekol Göz Menemenspor'da Teknik Direktör Cenk Laleci iddialı açıklamalar yaptı.
Sportif direktör olarak başladığı sezonun 6'ncı haftası sonrası takımın yönetimini devralıp kariyerinde ilk kez teknik direktörlük yapan 38 yaşındaki çalıştırıcı, Ben Menemen'de doğdum, burada büyüdüm. Ailem 85 yıla yakın süredir Menemen'de yaşıyor. Menemenspor'un altyapısında yetiştim, kaptanlık yaptım. Burası benim topraklarım, benim kulübüm. Teknik direktör olarak Menemenspor'la Süper Lig'e çıkma hayalim var. Neden böyle bir şey olmasın, bunu camia olarak çok istiyoruz diye konuştu.
ŞU ANKİ BAŞARI KESİNLİKLE TESADÜF OLMADI
Takımın geçen sezon ilk kez TFF 1'inci Lig'e yükselmesinin ardından kamuoyunda, Menemenspor geldiği gibi küme düşer imajı olduğunu ifade eden genç teknik adam, Sezon başında kurduğumuz takımdan şüphemiz yoktu. Ramazan Kurşunlu hocayla başladık. Daha sonra başkanımızın isteği ile göreve ben geldim. Futbol kariyerimde 4 teknik adamla çalıştım. Zor günler de geçirdim ama şampiyonluklar da yaşadım. Ekibimle beraber ilk yarı boyunca çok çalıştık. Gece gündüz çaba sarf ettik. Kulüpte yatan hocalarımız var. Şu anki başarı kesinlikle tesadüf olmadı. Çok çalışan her zaman kazanır mı bilemem ama biz çok çalıştık. Şimdi bunun meyvesini yiyoruz ifadelerini kullandı.
OYUNCULARIMIZ BAŞARDIKÇA HEDEF YÜKSELTTİ
Başarının en önemli sırrının aile olmaktan geçtiğini dile getiren Cenk Laleci, Başkanımızdan yöneticisine, malzemecisinden çimcisine biz aileyiz. Başkanımız Tahir Şahin herkesle yemek yer. Takımdaki arkadaşlığı söylemiyorum bile, üst seviyede. Bizim esas amacımız, 'İlk senemizde kümede kalalım bize yeter' diyorduk. Kalıcı olursak ileriki dönemlerde şampiyonluğa oynayacak kadroyu kuracağımızı düşünüyorduk. Şimdi ise çok iyi işlere imza attık. Takım müthiş bir reaksiyon gösterdi. Zincirleme bir sistem var. Herkes herkesi çok seviyor ve saygı duyuyor. Bu da başarıyı getirdi. Futbolcularımız da inanılmaz istekli. Başardıkça hedef yükselttiler ve şimdi Süper Lig konuşuyoruz cümlelerini kurdu.
Taraftarın da kendilerine çok inandığını anlatan Cenk Laleci sözlerini şu şekilde sürdürdü Bu sene 100-200 kişiye oynarken, evimizdeki son Bursaspor maçında 2 bine yakın taraftarımız bizi destekledi. Sosyal medyada, 'Yolun sonu şampiyonluk, Menemenspor Süper Lig'e koşuyor. Seneye Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş buraya gelecek' gibi mesajlar yayılıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bu gidişatla aklımıza, 'Süper Lig neden olmasın' sorusu geliyor. Belki zor gözüküyor ama böylesine karakterli futbolcu kardeşlerim varken ben her başarıya inanıyorum.

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