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Menemenspor moral buldu
TFF 1'inci Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile yollarını ayırıp sportif direktör Cenk Laleci'yi dümene geçiren Ekol Göz Menemenspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. Evinde Kırşehir...
SPOR 26.09.2019, 11:32
TFF 1'inci Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile yollarını ayırıp sportif direktör Cenk Laleci'yi dümene geçiren Ekol Göz Menemenspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. Evinde Kırşehir Belediyespor'u 90+2'nci dakikada attığı golle 2-1 yenerek tur atlayan sarı-lacivertlilerde ilk maçına çıkan Laleci, oyuncularının performansından memnun kaldığını dile getirdi.
Ligde forma şınsı bulamayan futbolcularını tercih ettiğini ifade eden Laleci, "Bu galibiyet bize moral oldu. Son haftalarda ligde istediğimiz skorları alamamıştık. Kazanmak her zaman güveni artırır. Kupa önemli bir prestij. Pazar günü evimizde Osmanlıspor'la karşılaşacağız. Ligde de yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Bizlere güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Menemen'in başarısı için hepimiz var gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi.
Ligde forma şınsı bulamayan futbolcularını tercih ettiğini ifade eden Laleci, "Bu galibiyet bize moral oldu. Son haftalarda ligde istediğimiz skorları alamamıştık. Kazanmak her zaman güveni artırır. Kupa önemli bir prestij. Pazar günü evimizde Osmanlıspor'la karşılaşacağız. Ligde de yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Bizlere güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Menemen'in başarısı için hepimiz var gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi.
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