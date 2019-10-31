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Menemenspor lige bakacak

İZMİR, () - TFF 1'inci Lig'de geçen hafta İzmir derbisinde Altay'ı 2-0 yenerek çıkışa geçen Ekol Göz Menemenspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise havlu attı. Sarı-lacivertliler yedek kadroyla mücadele ettiği Hekimoğlu Trabzon maçını...

SPOR 30.10.2019, 12:20
Menemenspor lige bakacak

İZMİR, () - TFF 1'inci Lig'de geçen hafta İzmir derbisinde Altay'ı 2-0 yenerek çıkışa geçen Ekol Göz Menemenspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise havlu attı. Sarı-lacivertliler yedek kadroyla mücadele ettiği Hekimoğlu Trabzon maçını 3-0 kaybederek 4'üncü turda elendi. Teknik direktör Cenk Laleci, moral bozmanın kendilerine bir şey kazandırmayacağını belirterek, "Kupada devam etmek isterdik. Fakat önümüzde uzun bir lig maratonu var. Son 3 haftada 7 puan topladık ve gol yemedik. Trabzon karşılaşması geride kaldı. En iyi şekilde çalışıp cumartesi günü evimizde oynayacağımız Ümraniyespor maçına odaklanacağız. Rakibimizi yenerek kendimizi affettireceğiz" diye konuştu.

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