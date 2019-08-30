Menemenspor İstanbul'da yenilmiyor
İZMİR, () - TFF 1. Lig'de pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor, rakibiyle daha önce İstanbul'da oynadığı iki maçı da gol yemeden kazandı. Sarı-lacivertliler ilk olarak 2014-2015...
İZMİR, () -
TFF 1. Lig'de pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor, rakibiyle daha önce İstanbul'da oynadığı iki maçı da gol yemeden kazandı. Sarı-lacivertliler ilk olarak 2014-2015 sezonunda Karagümrük ile 2. Lig Kırmızı Grup'ta karşı karşıya geldi. İzmir'deki müsabakayı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler deplasmanda ise rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Ardından geçen sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta Fatih Karagümrük'ün karşısına çıkan Menemenspor evinde sahadan golsüz beraberlikle ayrılırken, deplasmanda ise 1-0 galip gelmeyi bildi. Sportif Direktör Cenk Laleci, geçen hafta Hatayspor krarşısında alınan 4-0'lık yenilgiyi telafi edeceklerini belirterek, "Fatih Karagümrük sezona 2'de 2 yaparak başladı. Güçlü bir ekibe karşı oynayacağız. Ancak biz de İstanbul'a istediğimizi almak için gideceğiz" dedi.
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