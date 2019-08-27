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Menemenspor geçmişe sünger çekti
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta İzmir Atatürk Stadı'nda Hatayspor'a 4-0 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Ekol Göz Menemenspor, pazar günü İstanbul'da karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçına odaklandı. Sportif direktör Cenk Laleci, Hatayspor...
SPOR 27.08.2019, 09:33
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta İzmir Atatürk Stadı'nda Hatayspor'a 4-0 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Ekol Göz Menemenspor, pazar günü İstanbul'da karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçına odaklandı. Sportif direktör Cenk Laleci, Hatayspor karşılaşmasında beklenmedik bir sonuç aldıklarını söyleyerek, "Bu mağlubiyeti telafi edeceğiz. Hatayspor'a karşı yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynadık. Sezon başında alınan bu yenilgiler bize eksiklerimizi görme açısından ders niteliğinde oluyor. Karagümrük ise 2'de 2 yaparak lige çok iyi başladı. Rakibimize saygı duyuyoruz ama sahada en iyisini yapmak için mücadelemizi vereceğiz" dedi. Sarı-lacivertlilerde Hatayspor maçında kırmızı kart gören genç kanat oyuncusu Murat Elkatmış'ın yerine Sikiru ya da Sangare'nin görev alması bekleniyor.
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