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Menemenspor Escobar'ın peşinde
İZMİR, () - TFF 1. Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralardan kopmak istemeyen Ekol Göz Menemenspor, İspanya 2. Lig ekiplerinden Pontevedra'da forma giyen orta saha Mejia Escobar'ı takibe aldı. Honduraslı futbolcunun menajeriyle temasa...
SPOR 05.01.2020, 11:40
İZMİR, () -
TFF 1. Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralardan kopmak istemeyen Ekol Göz Menemenspor, İspanya 2. Lig ekiplerinden Pontevedra'da forma giyen orta saha Mejia Escobar'ı takibe aldı. Honduraslı futbolcunun menajeriyle temasa geçen sarı-lacivertlilerin, 29 yaşındaki orta sahadan cevap beklediği bildirildi. İtalya, Yunanistan ve İspanya'da forma giyen Escobar, 30 kez Honduras Milli Takımı'nda forma giydi.
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