Menemenspor'dan Webo hamlesi
Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 1. Lig'de ilk 2 haftada 1 galibiyet ve yenilgi alan Ekol Göz Menemenspor, transferde bombayı patlattı. Sarı-lacivertliler transferin bitimine 3 gün kala deneyimli golcü Pierre Webo ile büyük ölçüde anlaşma...
Onur ATIŞ / İZMİR, () -
TFF 1. Lig'de ilk 2 haftada 1 galibiyet ve yenilgi alan Ekol Göz Menemenspor, transferde bombayı patlattı. Sarı-lacivertliler transferin bitimine 3 gün kala deneyimli golcü Pierre Webo ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Son olarak Uruguay'da Nacional de Football ekibinde top koşturan 37 yaşındaki Kamerunlu İzmir'e davet edildi. Kariyerinde 1 sene daha futbol oynamak isteyen Webo'nun pazartesi gününe kadar Menemenspor'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Türkiye'ye ilk olarak 2011-2012 sezonunda Medipol Başakşehir'e gelen Webo, 1.5 yıl bu kulüpte forma giydi. Başakşehir'de 56 resmi maça çıkıp 24 gol kaydeden Webo, 2012-2013 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde 2.5 sezon görev yapan Pierre Webo şampiyonluk, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı. Fenerbahçe'nin ardından Osmanlıspor'a giden Webo, Gazişehir FK'da da oynadı.
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