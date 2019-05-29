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Menemenspor'dan İshak atağı

Gökay ÖZALP / İZMİR, () Tarihinde ilk kez mücadele edeceği Spor Toto 1'inci Lig'de iddialı olmayı hedefleyen Menemenspor, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.  Balıkesirspor Baltok'un Hırvat kalecisi Andrija Vukovic'le temaslarını...

Menemenspor'dan İshak atağı

Gökay ÖZALP / İZMİR, ()

Tarihinde ilk kez mücadele edeceği Spor Toto 1'inci Lig'de iddialı olmayı hedefleyen Menemenspor, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. 
Balıkesirspor Baltok'un Hırvat kalecisi Andrija Vukovic'le temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler Bolusporlu orta saha İshak Çakmak'ın da peşine düştü. Kırmızı-beyazlılarla sözleşmesi 2 gün sonra sona erecek deneyimli futbolcuyla yapılan ilk görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.
SÜPER LİG TECRÜBESİ VAR 
Sportif direktör Cenk Laleci en kısa sürede transferi noktalamayı planlıyor. Kariyerine Çatalhöyük Çumra Belediyespor'da başlayan İshak, Konya Anadolu Selçukspor'da profesyonel oldu. Ardından Atiker Konyaspor'la Süper Lig tecrübesi yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, Gazişehir Gaziantep ve Balıkesirspor'da da top koşturdu. Süper Lig'de 10, 1'inci Lig'de 173, 2'nci Lig'de 115 ve 3'üncü Lig'de 7 maça çıkan İshak toplamda 21 gol atmayı başardı. Menemenspor'un Ramazan Bayramı'ndan sonra yeni teknik direktörünü de belirlemesi bekleniyor. 
 

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