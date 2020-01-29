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Menemenspor'dan imza şov
SPOR 29.01.2020, 11:52
Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 1'inci Lig'de Altınordu, Giresunspor ve Hatayspor yenilgileriyle düşüşe geçen Ekol Göz Menemenspor imza şov gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler sağ bek Rıdvan Koçak, orta saha Özkan Yıldırım, kanat Selim Aydemir ve forvet Rasheed Ibrahim Akanbi ile resmi sözleşme imzaladı.
Menemenspor, Bandırmaspor’dan Rıdvan ve Rot Erfurt takımından Selim'le 1.5 yıllık mukavele yaparken, gurbetçi Özkan'la sezon sonuna kadar anlaştı. İzmir ekibi 20 yaşındaki Nijeryalı golcü Akanbi'yi ise 5 yıllığına kadrosuna dahil etti.
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