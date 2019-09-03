banner314

banner325

Son Dakika

Menemenspor'da Webo olmadı

Onur ATIŞ / İZMİR, () -  TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da taraftarın heyecanla beklediği golcü Pierre Webo transferi son anda gerçekleşmedi. Kariyerinde Fenerbahçe dahil birçok kulüpte forma giyen 37 yaşındaki Kamerunlu oyuncuyla son...

SPOR 03.09.2019, 09:28
Menemenspor'da Webo olmadı

Onur ATIŞ / İZMİR, () - 
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da taraftarın heyecanla beklediği golcü Pierre Webo transferi son anda gerçekleşmedi. Kariyerinde Fenerbahçe dahil birçok kulüpte forma giyen 37 yaşındaki Kamerunlu oyuncuyla son ana kadar görüşen sarı-lacivertlilerin teknik ekibin raporu doğrultusunda Webo'yu kadroya dahil etmediği vurgulandı. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de ilk 3 haftada 4 puan toplayan İzmir ekibinde Sportif Direktör Cenk Laleci, "Gerekli takviyeleri yaptığımıza inanıyorum. Webo'yla görüştük ama olmadı. Mevcut ekibimizle ligde en iyi şekilde mücadelemizi sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Milli araya moralli girdik, aranın ardından daha güçlü bir takım ortaya çıkacak" diye konuştu. 

Yorumlar (0)
28°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 03 Eylül 2019
İmsak 04:55
Güneş 06:25
Öğle 13:09
İkindi 16:48
Akşam 19:42
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0