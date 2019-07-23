İZMİR, ()- TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Henry Austine Onoka'yı kadrosuna dahil etti. Kulüp tesislerine gelerek yönetimle görüşen 21 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı ve Onoka kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Menemenspor, Onoka'nın yanı sıra bugün Kardemir Karabüksporlu stoper Can Sıkılmaz'ı da resmen transfer etmişti.
Menemenspor'da Onoka imzaladı
İZMİR, ()- TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Henry Austine Onoka'yı kadrosuna dahil etti. Kulüp tesislerine gelerek yönetimle görüşen 21 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı ve Onoka kendisini...
23 Temmuz 2019 Salı 12:22
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