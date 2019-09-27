Menemenspor'da Laleci umutlu

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda yeni teknik direktör Cenk Laleci yönetiminde çıktığı ilk maçta Kırşehir Belediyespor'u 2-1 yenerek moral bulan Ekol Göz Menemenspor'da gözler Osmanlıspor maçına çevrildi. Rakibini pazar günü elektronik bilet gişeleri montajı tamamlanan İlçe Stadı'nda konuk edecek sarı-lacivertlilerde forma rekabeti üst seviyeye çıkarken, Ramazan Kurşunlu'nun istifasıyla sportif direktörlükten teknik direktörlüğü devralan Cenk Laleci, takımından çok umutlu olduğunu söyledi.

Kırşehir sınavında ligde forma şansı bulamayan futbolcuların performansından memnun olduğunu dile getiren Laleci, "Yeni bir sayfa açacağımıza inanıyorum. Bu sezon ilk kez evimizde resmi maç oynadık. Osmanlıspor ile de İlçe Stadı'nda karşılaşacağız. Tüm futbolcularım formayı kapmak için canla başla çalışıyor. Rekabet başarıyı getirecektir. Osmanlıspor'a saygı duyuyoruz ancak bizim galibiyetten başka düşüncemiz yok" dedi.

İzmir ekibinde sakatlığı süren sağ bek Semih, mücadelede forma giyemeyecek.