Menemenspor'da Laleci umutlu
İZMİR, () Milli arada Süper Lig ekibi Göztepe ile özel maçta karşılaşan Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci umutlu konuştu. Sahadan 3-2 yenik ayrılmalarına rağmen takımının performansından son derece memnun kaldığını...
İZMİR, ()
Milli arada Süper Lig ekibi Göztepe ile özel maçta karşılaşan Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci umutlu konuştu. Sahadan 3-2 yenik ayrılmalarına rağmen takımının performansından son derece memnun kaldığını belirten genç teknik adam, "Göztepe'ye karşı yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktık. Ona rağmen tüm oyuncularım ellerinden gelen çabayı gösterdi. Bu bizim için umut verici, milli aradan sonra çok daha iyi seveyilere geleceğiz" dedi. Cumartesi günü sahalarından BŞB Erzurumspor'la oynayacaklarını hatırlatan Laleci, "Ne yazık ki henüz iç sahada puanla tanışamadık. Ancak Erzurumspor maçıyla çıkışımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.
İzmir ekibi, geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
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