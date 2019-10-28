Menemenspor'da Laleci farkı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -

TFF 1. Lig'de sezona Ramazan Kurşunlu yönetiminde başlayıp ilk 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak sarsılan Ekol Göz Menemenspor, sportif direktör Cenk Laleci teknik direktörlüğü devraldıktan sonra uçuşa geçti. Bu yıl göreve gelip sezon başında kadronun kurulmasında büyük payı olan Laleci, ilk teknik adamlık deneyiminde Menemen'i düze çıkardı. Menemen'de amatör lig dahil yıllarca futbolcu olarak forma giyen Cenk Laleci yönetiminde son 3 maçın 2'sini kazanıp 1 de beraberlik alan sarı-lacivertliler, 11 puana ulaşarak Play-Off hesapları yapmaya başladı.

Laleci göreve geldikten sonra yalnız ilk maçta Osmanlıspor'a deplasmanda yenilen Menemenspor, genç teknik adam yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kırşehir Belediyespor'u mağlup etmeyi başarıp toplam 5 maçta 3 galibiyet aldı. Bu sezon İzmir'de iç sahada haftalardır hiç maç kazanamayan Menemen, misafir takım olarak çıktığı evi İlçe Stadı'ndaki son Altay derbisini 2-0 kazanarak ilginç bir şekilde zincir kırdı. Menemenspor, ligdeki galibiyetlerin moraliyle Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda da yarın Hekimoğlu Trabzon deplasmanında kazanmaya çalışacak. Vakfıkebir İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi kazanan taraf kupada yoluna devam edecek.