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Menemenspor'da Laleci dönemi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da istifa eden Ramazan Kurşunlu'nun yerine teknik direktörlük görevine Cenk Laleci getirildi. Sarı lacivertli kulüpte uzun yıllar futbol oynadıktan sonra bu sezon sportif direktörlük görevini...

SPOR 24.09.2019, 18:34
Menemenspor'da Laleci dönemi
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da istifa eden Ramazan Kurşunlu'nun yerine teknik direktörlük görevine Cenk Laleci getirildi. Sarı lacivertli kulüpte uzun yıllar futbol oynadıktan sonra bu sezon sportif direktörlük görevini üstlenen Laleci, bugünden itibaren takımın teknik sorumlusu olacak. Genç çalıştırıcı yarın Menemen İlçe Stadı'nda Kırşehir Belediyespor'la oynanacak kupa maçında ilk sınavına çıkacak.

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