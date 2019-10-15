Menemenspor'da Laleci destek istiyor
İZMİR, () - TFF 1'inci Lig'de milli maç arasından önce deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yenerek büyük bir sürprize imza atan Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, taraftardan destek istedi. Cumartesi günü İlçe Stadı'nda...
İZMİR, () - TFF 1'inci Lig'de milli maç arasından önce deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yenerek büyük bir sürprize imza atan Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, taraftardan destek istedi. Cumartesi günü İlçe Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Laleci, "Stadımızı tıklım tıklım dolu görmek istiyoruz. Taraftarımız yanımızda oldukça biz daha önemli işlere imza atacağız" diye konuştu.
Milli arada takımın çok iyi çalıştığını ifade eden Laleci, "Göztepe ile oynadığımız hazırlık maçını 3-2 kaybetmemize rağmen sahadaki duruşumuz ve oyun düzenimiz beni umutlandırdı. Şu ana kadar evimizde hiç puan alamadık. Artık Erzurumspor karşılaşmasıyla bu şanssızlığı da kırmak istiyoruz. İyi bir takıma sahip olduğumuzu biliyoruz. Yeter ki destek verilsin, her maçta yüreğimizi ortaya koyacağız" yorumunu yaptı.
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|10
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|10
|13. Menemen Belediyespor
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|7
|14. Adanaspor
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|-2
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