Menemenspor'da Kurşunlu gitti

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile yollar ayrıldı. Geçen hafta Eskişehirspor'a 3-0 yenilerek 5 maç sonunda 4 puanda kalan sarı-lacivertlilerde genç teknik adam istifa etti. Ramazan Kurşunlu yaptığı açıklamada, "Büyük bir onur ile görev yaptığım Menemenspor Kulübü'nün teknik direktörlük görevinden istifa ediyorum. Göreve geldiğim ilk günden itibaren yaşadığım olumlu, olumsuz olaylarda her zaman yanımda olan yönetim kuruluna teşekkür ederim. Bundan sonraki müsabakalarda sporcu kardeşlerime ve kulüp personeline başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. Öte yandan, sarı-lacivertliler yarın Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Kırşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. İlçe Stadı'nda Egemen Artun’un yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Ramazan Kurşunlu'nun takımdan ayrılmasıyla takımı sahaya sportif direktör Cenk Laleci çıkaracak.