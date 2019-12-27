Menemenspor'da Galip ve Semih gitti
İZMİR, () - TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında Altınordu ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde orta saha Galip Güzel ve sağ bek Semih Ceylan'ın sözleşmeleri...
İZMİR, () -
TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında Altınordu ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde orta saha Galip Güzel ve sağ bek Semih Ceylan'ın sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel takım oyuncularımızdan Galip Güzel ve Semih Ceylan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Takımımıza verdikleri emekler için kendilerine teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz" denildi.
Menemenspor'da 2.5 yıl top koşturan Semih, bu sezon 6 maça çıkarken, yaz döneminde Adana Demirspor'dan alınan Galip ise 7 karşılaşmada görev yaptı.
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