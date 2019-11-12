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Menemenspor'da Galip kayıplarda
TFF 1'inci Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla gözünü üst sıralara çeviren Ekol Göz Menemenspor'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Galip Güzel, yedek kulübesini mesken tuttu. Osmanlıspor'dan transfer edilen deneyimli...
SPOR 12.11.2019, 13:15
TFF 1'inci Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla gözünü üst sıralara çeviren Ekol Göz Menemenspor'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Galip Güzel, yedek kulübesini mesken tuttu.
Osmanlıspor'dan transfer edilen deneyimli orta saha oyuncusu son 6 maçta sadece 8 dakika forma şansı bulabildi. Yıllık 800 bin TL ücretle anlaştığı sarı-lacivertli takımın maliyeti en yüksek futbolcusu olan Galip, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Teknik heyetin gözüne giremeyen 32 yaşındaki futbolcu 12 maçta sadece 3 kez ilk 11'de sahaya çıktı.
Osmanlıspor'dan transfer edilen deneyimli orta saha oyuncusu son 6 maçta sadece 8 dakika forma şansı bulabildi. Yıllık 800 bin TL ücretle anlaştığı sarı-lacivertli takımın maliyeti en yüksek futbolcusu olan Galip, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Teknik heyetin gözüne giremeyen 32 yaşındaki futbolcu 12 maçta sadece 3 kez ilk 11'de sahaya çıktı.
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