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Menemenspor başarıya inanıyor
Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1'inci Lig'de 3 haftada 4 puan toplamayı başaran Ekol Göz Menemenspor'da Sportif Direktör Cenk Laleci iddialı konuştu. Transfer dönemini en hareketli geçiren kulüplerin başında geldiklerini anlatan...
SPOR 04.09.2019, 11:39
Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1'inci Lig'de 3 haftada 4 puan toplamayı başaran Ekol Göz Menemenspor'da Sportif Direktör Cenk Laleci iddialı konuştu.
Transfer dönemini en hareketli geçiren kulüplerin başında geldiklerini anlatan Laleci, "Öncelikle geçen sezon 2'nci Lig'de şampiyon olan kadromuzdaki önemli isimleri takımımızda tuttuk. Omurganın büyük kısmını koruyup yerli ve yabancı takvileri gerçekleştirdik. Güçlü bir takım kurduğumuza inanıyoruz. İlçe Stadı'ndaki passolig gişelerinin monte işlemi de bitiyor. Evimize döneceğiz. Lige verilen arada kadromuza geç katılan oyuncular hem uyum sorununu atlatacak hem de eksiklerini kapatacak. Gelecek hafta oynayacağımız Akhisarspor karşısında daha diri bir takım izlettireceğiz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.
Transfer dönemini en hareketli geçiren kulüplerin başında geldiklerini anlatan Laleci, "Öncelikle geçen sezon 2'nci Lig'de şampiyon olan kadromuzdaki önemli isimleri takımımızda tuttuk. Omurganın büyük kısmını koruyup yerli ve yabancı takvileri gerçekleştirdik. Güçlü bir takım kurduğumuza inanıyoruz. İlçe Stadı'ndaki passolig gişelerinin monte işlemi de bitiyor. Evimize döneceğiz. Lige verilen arada kadromuza geç katılan oyuncular hem uyum sorununu atlatacak hem de eksiklerini kapatacak. Gelecek hafta oynayacağımız Akhisarspor karşısında daha diri bir takım izlettireceğiz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.
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