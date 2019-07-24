Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

Menemenspor, Arnavut kaleci ile anlaştı

Transferde son olarak stoper Can Sıkılmaz ve Nijeryalı orta saha Henry Onoka ile resmi sözleşme imzalayan TFF 1'inci Lig ekibi Menemenspor, aradığı kaleciyi Arnavutluk'tan buldu. Sarı-lacivertliler, KF Laçi takımında forma giyen Gentian Selmani...

Menemenspor, Arnavut kaleci ile anlaştı
Transferde son olarak stoper Can Sıkılmaz ve Nijeryalı orta saha Henry Onoka ile resmi sözleşme imzalayan TFF 1'inci Lig ekibi Menemenspor, aradığı kaleciyi Arnavutluk'tan buldu. Sarı-lacivertliler, KF Laçi takımında forma giyen Gentian Selmani ile el sıkıştı. 21 yaşındaki eldiveni İzmir'e getiren yönetimin, Selmani ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Gentian Selmani ile kısa zamanda resmi imzaların atılması bekleniyor.
ÖZEL MAÇI KAZANDI
Diğer taraftan, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Menemenspor, özel maçta Türkmenistan ekibi Şagadam'ı 2-1 mağlup etti. İzmir temsilcisinin gollerini Hüseyin ve Tayfun kaydetti. Menemen yarın Göztepe, 27 Temmuz'da Altay ve 30 Temmuz'da Balıkesirspor'la karşılaşacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.