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Menemenspor arayı boş geçirmedi
İZMİR, () - TFF 1. Lig'de milli maç arasının ardından gelecek hafta evinde Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor, hazırlık karşılaşmasında Bölgesel Amatör Lig takımlarından Çiğli Belediyespor'u 2-1 yendi. Teknik...
SPOR 08.09.2019, 10:14
İZMİR, () -
TFF 1. Lig'de milli maç arasının ardından gelecek hafta evinde Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor, hazırlık karşılaşmasında Bölgesel Amatör Lig takımlarından Çiğli Belediyespor'u 2-1 yendi.
Teknik direktör Ramazan Kurşunlu arayı boş geçirmek istemediklerini belirterek, "Aradan sonra çok zorlu bir süreç bizi bekliyor. Bu aşamada her futbolcumu görmek istedim. Son transferlerimizin hazır duruma geldiğini görüyorum. Akhisarspor karşılaşması kolay olmayacak ancak en iyi şekilde hazırlanıp taraftarımızın huzurunda galibiyet elde etmek istiyoruz" diye konuştu.
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