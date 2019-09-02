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Menemenspor 1 puana sevindi
TFF 1'inci Lig'de ilk 2 haftayı kayıpsız geçen Fatih Karagümrük deplasmanından bitime 4 dakika kala bulduğu golle 1-1 berabere dönen Ekol Göz Menemenspor, büyük sevinç yaşadı. Maç sonunda sevinçlerini taraftarla paylaşan futbolcular...
SPOR 02.09.2019, 10:23
TFF 1'inci Lig'de ilk 2 haftayı kayıpsız geçen Fatih Karagümrük deplasmanından bitime 4 dakika kala bulduğu golle 1-1 berabere dönen Ekol Göz Menemenspor, büyük sevinç yaşadı.
Maç sonunda sevinçlerini taraftarla paylaşan futbolcular soyunma odasında ise galibiyet almış gibi zafer pozu verdi. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu, zorlu deplasmanlardan alınan her puanın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. İlk 3 haftayı 4 puanla geçen ekipte Ramazan Kurşunlu, "Milli arada eksiklerimizi gidereceğiz. Yeni transferlerimiz de uyum sorununu atlatacak. Fatih Karagümrük sezona çok iyi başladı ve 2'de 2 yaptı. Yenik duruma düşmemize rağmen disiplinden kopmayıp pes etmedik. Verilen arayı en iyi şekilde geçirip evimizde oynayacağımız Akhisarspor maçına çok iyi hazırlanacağız" dedi.
Maç sonunda sevinçlerini taraftarla paylaşan futbolcular soyunma odasında ise galibiyet almış gibi zafer pozu verdi. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu, zorlu deplasmanlardan alınan her puanın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. İlk 3 haftayı 4 puanla geçen ekipte Ramazan Kurşunlu, "Milli arada eksiklerimizi gidereceğiz. Yeni transferlerimiz de uyum sorununu atlatacak. Fatih Karagümrük sezona çok iyi başladı ve 2'de 2 yaptı. Yenik duruma düşmemize rağmen disiplinden kopmayıp pes etmedik. Verilen arayı en iyi şekilde geçirip evimizde oynayacağımız Akhisarspor maçına çok iyi hazırlanacağız" dedi.
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