Menemenli Alberk’e Panzer kancası

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk için geri sayıma geçen Menemen Belediyespor'da sezonun en flaş oyuncularından olan sol bek Alberk Koç'a Almanya'dan talipler geldi.

Takımın değişmez futbolcuları arasına giren 22 yaşındaki oyuncuyu Almanya 2'nci Lig ekiplerinden Darmstadt 98 ile St. Pauli'nin takip ettirdiği öğrenildi. İki kulüp yetkililerinin Alberk için teknik ekibe olumlu raporlar verdiği öğrenilirken, Süper Lig'den Antalyaspor ile Çaykur Rizespor'la birlikte Spor Toto 1'inci Lig'den Gençlerbirliği ve Ümraniyespor'un da genç oyuncu için nabız yoklamaya başladığı iddia edildi. Manisaspor altyapısından yetişip 2015-2016 sezonunda sarı-lacivertlilere transfer olan Alberk, here geçen sene performansını yukarılara çekti. Bu sezon şampiyonluğa koşan İzmir ekibinde 25 lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası sınavında forma giyen Alberk toplam 2319 dakika süre alıp 1 gol kaydetti.

