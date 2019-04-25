Menemen şölene hazır 

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü evinde oynayacağı Şanlıurfaspor karşılaşmasından beraberlikle ayrılsa dahi bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan edecek Menemen Belediyespor şölene hazırlanıyor.

İlçe Stadı'nı tıklım tıklım doldurması beklenen futbolseverlerin karşılaşmadan önce koreografi ve konfeti şovlarla takımı karşılayacağı açıklandı. Tüm koltuklara yerleştirilecek sarı ve lacivert kartonlarla görsel şölen sunmaya hazırlanan futbolseverlerin, maçtan önce de takımı stada kadar konvoyla uğurlayacağı bildirildi. Maç öncesi ayrıca Bölgesel Gelişim U19 Ligi'nden Elit B Ligi'ne yükselen Menemen U19 takımına kupa verileceği ifade edildi.

Yıllardır şampiyonluğu kovalayan Menemen Belediyesporlu futbolcular ve teknik ekibin mutlu sona ulaşması durumunda saha içinde tur atacakları bildirildi. Hem yönetim hem de taraftarlar, 90 dakika bitiminde hiçbir futbolseverin sahaya inmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Onursal Başkan Tahir Şahin'in esas kutlamayı ise son hafta deplasmanda oynanacak Anadolu Selçukspor maçından sonra yapacağı ifade edildi. Planlanan organizasyonda Kubilay Meydanı'nda konserli bir kutlama gerçekleştireceği ve şampiyonluk yemeği verileceği açıklandı. Menemen'de geçen hafta kulüp yönetimini elinde bulunduran Eski Belediye Başkanı Tahir Şahin ve belediye arasında gerginlik yaşanmıştı.

