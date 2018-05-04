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Menemen şampiyonluk için sahada

İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftaya lider Hatayspor'un 2 puan gerisinde giren Menemen Belediyespor yarın şampiyonluk yolunda Eyüpspor'la kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak...

Menemen şampiyonluk için sahada

İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftaya lider Hatayspor'un 2 puan gerisinde giren Menemen Belediyespor yarın şampiyonluk yolunda Eyüpspor'la kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka görev alacak. Menemen'de cezalı sol bek Yasin Güreler forma giyemeyecek, maçın bilet fiyatları 1 TL'den satışa çıkacak. 71 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertlilerin 1'inci Lig hedefine ulaşması için yalnızca kazanması yeterli olmayacak. İzmir temsilcisi Eyüpspor'u mağlup edip,  73 puanlı lider Hatayspor'un sahasında şampiyonluk şansı süren 70 puandaki Afjet Afyonspor'a puan kaybetmesini bekleyecek. 
Hatayspor, Afyonspor'a yenilir ya da rakibiyle berabere kalırsa, Menemen Belediyespor galip geldiği takdirde şampiyonluğu kucaklayacak. Menemen Belediyespor evinde Eyüpspor engelini aşamazsa, Kırmızı Grup'ta 2017-2018 sezonun şampiyonu Hatayspor veya Afyonspor olacak. Afyonspor, Menemen'in 3 puan alamaması halinde Hatay deplasmanından galibiyetle dönerse 1'inci Lig'e yükselecek. Hatayspor galibiyet halinde ise rakiplerinin durumuna bakmaksızın şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak. Menemen yoluna Play-Off'tan devam edecek. Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, istedikleri sonuçların gerçekleşeceğine inandığını belirterek, "Şampiyonluğa inanıyorum. Saat 17.30'da hayalimiz gerçek olacak" dedi.

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