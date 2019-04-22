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Menemen'in tur haftası

İZMİR, () TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa koşan Menemen Belediyespor'a pazar günü Şanlıurfaspor'u ağırlayacağı maçta 1 puan alması bile tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'e çıkmaya yetecek.  Hafta içi Eski Belediye...

Menemen'in tur haftası

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa koşan Menemen Belediyespor'a pazar günü Şanlıurfaspor'u ağırlayacağı maçta 1 puan alması bile tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'e çıkmaya yetecek. 
Hafta içi Eski Belediye Başkanı Tahir Şahin ve yeni belediye yönetimi arasında kulüple ilgili yaşanan gerilim içinde hazırlandığı Bandırmaspor Baltok deplasmanından 4-1'lik müthiş galibiyetle dönen sarı-lacivertli ekip, bitime 2 maç kala takipçisi Fatih Karagümrük'le arasındaki 5 puanlık farkı korudu. 
Karagümrük'ten ikili averajda da önde olan Menemen Belediyespor, bu hafta Şanlıurfa'yı taraftarı önünde şampiyonluk turu için ağırlayacak. Her türlü galibiyet ve beraberlik, 2014 yılına kadar 3'üncü Lig takımı olan Menemen'i tarihte ilk kez 1'inci Lig'e taşıyacak. Takımın dümeninde 3 yıldır yer alıp son 2 sezonda şampiyonluğu Play-Off'ta kaçıran teknik direktör Suat Kaya, bu kez hedefi tutturacak. Kaya, taraftarları önünde ipi göğüsleyeceklerini söyledi.
 

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