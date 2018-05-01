Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu öldü
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu...
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...

Menemen'in inancı tam

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Etimesgut Belediyespor ile 4-4 berabere kalarak liderlik fırsatını kaçıran Menemen Belediyespor, son haftaya oldukça ümitli girdi. Cumartesi günü Eyüpspor'u konuk edecek sarı-lacivertliler...

Menemen'in inancı tam

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Etimesgut Belediyespor ile 4-4 berabere kalarak liderlik fırsatını kaçıran Menemen Belediyespor, son haftaya oldukça ümitli girdi. Cumartesi günü Eyüpspor'u konuk edecek sarı-lacivertliler karşılaşmayı kazanıp, Hatayspor'un evinde Afjet Afyonspor'a puan kaybetmesini bekleyecek. Üst üste Bucaspor ve Etimesgut Belediyespor maçlarından kayıp yaşayan Menemen Belediyespor'un mutlu sona ulaşacağını belirten Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin, "Tek bir şey söyleyeceğim. Herkes kutlamalara hazır olsun, saat 17.30'da şampiyonuz" dedi.
Teknik direktör Suat Kaya da oldukça iddalı konuştu. 
Kulüp tarihinin en önemli 90 dakikasına çıkacaklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Orta sahaya bayrağı dikeceğiz" ifadesini kullandı.
Şampiyonluğa olan inancını asla yitirmediğini belirten Kaya, "Öncelikle biz karşılaşmamızı kazanmalıyız. Hatayspor-Afyonspor müsabakasının istediğimiz gibi neticeleneceğine yürekten inanıyorum. Cumartesi İzmir adına tarihi bir gün olacak. Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta biz kentimize şampiyonluk kupalarını getirmek için sahada olacağız. Herkesin bizlerin yanında olması gerekiyor. Çifte şampiyonluğa hazır olun" açıklamalarını yaptı. Sarı-lacivertlilerde cezalı sol bek Yasin Güreler Eyüpspor'a karşı görev alamayacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314