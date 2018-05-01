Menemen'in inancı tam

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Etimesgut Belediyespor ile 4-4 berabere kalarak liderlik fırsatını kaçıran Menemen Belediyespor, son haftaya oldukça ümitli girdi. Cumartesi günü Eyüpspor'u konuk edecek sarı-lacivertliler karşılaşmayı kazanıp, Hatayspor'un evinde Afjet Afyonspor'a puan kaybetmesini bekleyecek. Üst üste Bucaspor ve Etimesgut Belediyespor maçlarından kayıp yaşayan Menemen Belediyespor'un mutlu sona ulaşacağını belirten Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin, "Tek bir şey söyleyeceğim. Herkes kutlamalara hazır olsun, saat 17.30'da şampiyonuz" dedi.

Teknik direktör Suat Kaya da oldukça iddalı konuştu.

Kulüp tarihinin en önemli 90 dakikasına çıkacaklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Orta sahaya bayrağı dikeceğiz" ifadesini kullandı.

Şampiyonluğa olan inancını asla yitirmediğini belirten Kaya, "Öncelikle biz karşılaşmamızı kazanmalıyız. Hatayspor-Afyonspor müsabakasının istediğimiz gibi neticeleneceğine yürekten inanıyorum. Cumartesi İzmir adına tarihi bir gün olacak. Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta biz kentimize şampiyonluk kupalarını getirmek için sahada olacağız. Herkesin bizlerin yanında olması gerekiyor. Çifte şampiyonluğa hazır olun" açıklamalarını yaptı. Sarı-lacivertlilerde cezalı sol bek Yasin Güreler Eyüpspor'a karşı görev alamayacak.