Menemen'in ilk rakibi Gazişehir

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı Menemen Belediyespor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Spor Toto 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep'le yapacak. Sarı-lacivertli takım, 25 Temmuz Çarşamba günü Gazişehir'e karşı Afyonkarahisar'da saat 18.00'de başlayacak müsabakada ilk ciddi sınavını verecek. İzmir temsilcisi daha sonra ise Folkart TSYD Ege Dostluk Kupası'nda boy gösterecek. Menemen Belediyespor, Tire'de gerçekleşecek bu turnuvada 1 Ağustos Çarşamba günü 19.30'da Altınordu'yla karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi 5 Ağustos Pazar günü ise Altay ya da Balıkesirspor'la üçüncülük ya da final maçına çıkacak.