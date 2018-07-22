Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trabzonspor’un kayıt defteri çalındı
Trabzonspor’un kayıt defteri çalındı
Destici'den bedelli askerlik açıklaması
Destici'den bedelli askerlik açıklaması
Hakkari’de İHA tespit etti, uçaklar vurdu: 3 PKK’lı öldü
Hakkari’de İHA tespit etti, uçaklar...
Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama
Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama

Menemen'in ilk rakibi Gazişehir

MENEMEN, () TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı Menemen Belediyespor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Spor Toto 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep'le yapacak. Sarı-lacivertli takım, 25 Temmuz Çarşamba günü Gazişehir'e karşı Afyonkarahisar'da...

Menemen'in ilk rakibi Gazişehir

MENEMEN, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı Menemen Belediyespor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Spor Toto 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep'le yapacak. Sarı-lacivertli takım, 25 Temmuz Çarşamba günü Gazişehir'e karşı Afyonkarahisar'da saat 18.00'de başlayacak müsabakada ilk ciddi sınavını verecek. İzmir temsilcisi daha sonra ise Folkart TSYD Ege Dostluk Kupası'nda boy gösterecek. Menemen Belediyespor, Tire'de gerçekleşecek bu turnuvada 1 Ağustos Çarşamba günü 19.30'da Altınordu'yla karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi 5 Ağustos Pazar günü ise Altay ya da Balıkesirspor'la üçüncülük ya da final maçına çıkacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328