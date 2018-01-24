Menemen'in 10'da 10 hesabı

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Menemen Belediyespor, pazar günü evinde Sarıyer'i yenerek bu sezon iç sahada 10'da 10 yapmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında Bergama 14 Eylül Stadı'nda konuk ettiği Kocaeli Birlikspor, İnegölspor, Amed Sportif, Kastamonuspor, Hatayspor ve Mersin İdmanyurdu'nu İzmir'den eli boş gönderen sarı-lacivertliler, tribünü yenilenen Menemen Tahir Şahin Stadı'nda ise Tuzlaspor, Bucaspor ve Etimesgut Belediyespor'a puan kaptırmadı. Taraftarının önünde 9 maçta 9 galibiyet alarak 27 puan toplayan Menemen temsilcisi bu periyotta 28 gol atıp sadece 4 gol yedi. İzmir ekibinde Mustafa'nın cezası sona ererken, kırmızı kart cezalısı Murat, Sarıyer karşısında forma giyemeyecek.