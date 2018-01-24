mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile...
İBB kadrosu için 24 bin 109 işçi başvuru yaptı
İBB kadrosu için 24 bin...
Hatay ve Kilis'e roket düştü 
Hatay ve Kilis'e roket düştü 

Menemen'in 10'da 10 hesabı

MENEMEN, () TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Menemen Belediyespor, pazar günü evinde Sarıyer'i yenerek bu sezon iç sahada 10'da 10 yapmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında Bergama 14 Eylül Stadı'nda konuk ettiği Kocaeli Birlikspor, İnegölspor,...

Menemen'in 10'da 10 hesabı

MENEMEN, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Menemen Belediyespor, pazar günü evinde Sarıyer'i yenerek bu sezon iç sahada 10'da 10 yapmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında Bergama 14 Eylül Stadı'nda konuk ettiği Kocaeli Birlikspor, İnegölspor, Amed Sportif, Kastamonuspor, Hatayspor ve Mersin İdmanyurdu'nu İzmir'den eli boş gönderen sarı-lacivertliler, tribünü yenilenen Menemen Tahir Şahin Stadı'nda ise Tuzlaspor, Bucaspor ve Etimesgut Belediyespor'a puan kaptırmadı. Taraftarının önünde 9 maçta 9 galibiyet alarak 27 puan toplayan Menemen temsilcisi bu periyotta 28 gol atıp sadece 4 gol yedi. İzmir ekibinde Mustafa'nın cezası sona ererken, kırmızı kart cezalısı Murat, Sarıyer karşısında forma giyemeyecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314