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Menemen'i korkutan istatistik

İZMİR, () TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden takipçisi Hatayspor'la pazar günü deplasmanda karşı karşıya gelecek lider Menemen Belediyespor, zirveyi hedefleyen takımlara karşı dış sahada kötü...

Menemen'i korkutan istatistik

İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden takipçisi Hatayspor'la pazar günü deplasmanda karşı karşıya gelecek lider Menemen Belediyespor, zirveyi hedefleyen takımlara karşı dış sahada kötü sonuçlara imza attı. Sarı-lacivertliler şu an ilk 5'in içinde yer alan Afjet Afyonspor, Sivas Belediyespor ve İnegölspor deplasmanlarından puan alamadı. Afyonspor ve İnegölspor'a 2-1, Sivas Belediyespor'a da 1-0 yenilen Menemen Belediyespor, kritik Hatayspor randevusu öncesi kötü bir istatistiğe imza attı.
Menemen Belediyespor Play-Off hesapları yapan 6'ncı basamaktaki Keçiörengücü deplasmanında da 2 puan bıraktı, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör Suat Kaya, Hatayspor maçının ölüm kalım meselesi olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Kazanmaları halinde büyük avantaj yakalayacaklarını ancak şampiyonluğu ilan etmeyeceklerini belirten Kaya, "Tek düşüncemiz 3 puanı alıp evimize dönmek. Hatayspor ile aramızda 2 puan fark var. Ancak yenilirsek de dünyanın sonu gelmez. Bu köprünün altından çok sular akar. Zirve yarışı bitmez" diye konuştu.     
 

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