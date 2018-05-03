Menemen geri sayımda

İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü Eyüpspor'u son maçta konuk edecek Menemen Belediyespor, şampiyonluk için geri sayıma başladı. Sarı-lacivertlilerde Asbaşkan Nadir Şenel, lider Hatayspor'un Afjet Afyonspor maçında puan kaybı yaşayacağına inandığını belirterek, "Son haftaya Hatayspor’un 2 puan gerisinde giriyoruz. Ancak hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Elimize gelen fırsatları kaçırdık ama yarışta çekiştiğimiz rakiplerimiz Hatayspor ve Afyonspor'un birbirleriyle karşılaştıkları son hafta şampiyonluğa ulaşacağız" dedi.

Eyüpspor maçında taraftarlarına çok büyük iş düştüğünü belirten Şenel, "Hatay'dan gelecek skordan daha önemli olan bizim Eyüp'ü yenmemiz. Taraftarımız 90 dakika boyunca takımlarını desteklesin. Biz üç puanı garantiledikten sonra kulağımız Hatay'da olacak. Cumartesi günü şampiyonluk turu atacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Sarı-lacivertli yönetim kritik maçın biletlerini 1 TL'den satacak. Sarı kart cezalısı sol bek Yasin son maçta forma giyemeyecek. Yasin'in yerine Eyüpspor sınavında Alberk ilk 11'de oynayacak.