Menemen Ege derbisinde zafere kilitlendi
Onur ATIŞ/İZMİR, ()- TFF 1'inci Lig'de pazar günü evindeki Ege derbisinde Akhisarspor'la kozlarını paylaşacak Ekol Göz Menemenspor müsabakaya iddialı hazırlanırken, sportif direktör Cenk Laleci 3 puanı alan tarafın kendileri olacağını...
Onur ATIŞ/İZMİR, ()- TFF 1'inci Lig'de pazar günü evindeki Ege derbisinde Akhisarspor'la kozlarını paylaşacak Ekol Göz Menemenspor müsabakaya iddialı hazırlanırken, sportif direktör Cenk Laleci 3 puanı alan tarafın kendileri olacağını söyledi. Aylar sonra İlçe Stadı'na çıkacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Laleci, "Tarihimizde ilk kez mücadale ettiğimiz 1'inci Lig'de 3 haftada 4 puan toplamak kötü değil. Ancak bundan sonraki süreç daha çetin geçecek. Takımların sistemi oturacak. Biz de milli arada eksikliklerimizi gidermeye çalıştık. Önümüzde halen zaman var. Taraftarımızla ilk buluşmamızda onlara galibiyet armağan etmek istiyoruz" diye konuştu. Menemespor ilk 3 haftada Giresunspor'u 2-0 yenerken, Atatürk Stadı'nda Hatayspor'a 4-0 kaybetti, son olarak Fatih Karagümrük'le İstanbul'da 1-1 berabere kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:31
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:42
|Akşam
|19:32
|Yatsı
|20:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0