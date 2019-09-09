Menemen Ege derbisinde zafere kilitlendi

Onur ATIŞ/İZMİR, ()- TFF 1'inci Lig'de pazar günü evindeki Ege derbisinde Akhisarspor'la kozlarını paylaşacak Ekol Göz Menemenspor müsabakaya iddialı hazırlanırken, sportif direktör Cenk Laleci 3 puanı alan tarafın kendileri olacağını söyledi. Aylar sonra İlçe Stadı'na çıkacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Laleci, "Tarihimizde ilk kez mücadale ettiğimiz 1'inci Lig'de 3 haftada 4 puan toplamak kötü değil. Ancak bundan sonraki süreç daha çetin geçecek. Takımların sistemi oturacak. Biz de milli arada eksikliklerimizi gidermeye çalıştık. Önümüzde halen zaman var. Taraftarımızla ilk buluşmamızda onlara galibiyet armağan etmek istiyoruz" diye konuştu. Menemespor ilk 3 haftada Giresunspor'u 2-0 yenerken, Atatürk Stadı'nda Hatayspor'a 4-0 kaybetti, son olarak Fatih Karagümrük'le İstanbul'da 1-1 berabere kaldı.