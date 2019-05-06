Menemen'e kupa çok yakıştı

Gökay ÖZALP / İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu şampiyon tamamlayıp tarihinde ilk kez 1. Lig'e adını yazdıran Menemen Belediyespor kupasına kavuşurken, camianın yaşadığı sevinç görülmeye değerdi. Konya Anadolu Selçukspor deplasmanında sezonu tamamlayan sarı-lacivertliler ertesi gün İlçe Stadı'nda taraftarıyla adeta bütünleşti. Kupa töreninin ardından üstü açık otobüsle ilçeyi gezen futbolcular halkla birlikte zaferi doyasıya kutladı.

Son 3 sezondur Menemen Belediyespor'u çalıştıran ve 2 senedir şampiyonluğu kılpayı kaçıran teknik direktör Suat Kaya da hayalini gerçekleştirmiş oldu. Teknik adamlık kariyerindeki ilk şampiyonluk kupasını havaya kaldıran Kaya, "İnanılmaz bir sevinç yaşadık. Tüm Menemen bu anı yıllardır bekliyordu. Sonuna kadar hak ettiğimiz şampiyonluğu doyasıya yaşadık. Geçmiş senelerde de zirveyi hak etmiştik. Geç oldu ama güç olmadı" diye konuştu.

Yönetim, futbolcular ve taraftara övgüler yağdıran deneyimli teknik adam, "Herkesin çok büyük emekleri var. Personelinden stat görevlilerine kadar bizi destekleyenlere teşekkür ediyorum. Yönetim ve taraftar her zaman arkamızda, sapasağlam durdu. Oyuncularım inançlarını hiçbir zaman yitirmedi. Bu birliktelik tarihi başarıyı getirdi" dedi.

Kulübüyle mayıs sonunda sözleşmesi sona erecek Suat Kaya geleceği hakkında ise çok kısa bir açıklama yapıp, "Bana bir teklif gelmedi" dedi.

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