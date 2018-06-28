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Menemen'den Tita atağı

İZMİR, () TFF 2'nci Lig'de Düzcespor'dan Serhat Baştan, Osmanlıspor'dan Ali Özgün, Mersin İdmanyurdu'ndan Bekircan Sönmez ve Batman Petrolspor'dan Erman Taşkın'ı renklerine bağlayan Menemen Belediyespor, tecrübeli golcü Tita'yı...

Menemen'den Tita atağı

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig'de Düzcespor'dan Serhat Baştan, Osmanlıspor'dan Ali Özgün, Mersin İdmanyurdu'ndan Bekircan Sönmez ve Batman Petrolspor'dan Erman Taşkın'ı renklerine bağlayan Menemen Belediyespor, tecrübeli golcü Tita'yı transfer etmek için düğmeye bastı. Daha önce Türk vatandaşlığına geçip Melih Gökçek ismini alan Gümüşhanesporlu futbolcuyla temasa geçen kurmayların olumlu yanıt aldıkları vurgulandı. Türkiye'de ilk olarak 2004-05'te eski ismiyle BŞB Ankaraspor şimdiki adıyla Osmanlıspor'da forma giyen 37 yaşındaki Brezilya asıllı futbolcu, Ankaragücü, Antalyaspor ve Mersin İdmanyurdu'nda da top koşturdu. Tita, geçen sezon Gümüşhanespor'da 34 maça çıkıp 8 gol attı. 
 

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