Menemen'den tatsız prova

İZMİR, ()

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) 46. Folkart TSYD Ege Kupası'nda Altınordu'yu eleyip finale adını yazdıran 2. Lig temsilcisi Menemen Belediyespor, Manisaspor'la oynadığı hazırlık maçını 3-1 kaybetti.

Tahir Şahin Stadı'nda oynanan müsabakada teknik direktör Suat Kaya tamamen genç futbolcuları sahaya sürdüğünü söyledi. Sezonun başlamasına uzun bir zaman olduğunu dile getiren Kaya, "TSYD Kupası'nda final oynayacağız, umuyorum turnuvayı kupayla taçlandırırız. Eksiklerimiz var, zamanla her şey yoluna girecek. Yine bu sezon şampiyonluğa oynayacağız" yorumunu yaptı.

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