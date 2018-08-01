Menemen'den Deniz atağı

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Menemen Belediyespor, gurbetçi futbolcu Deniz Yaldır'ın peşine düştü.

Sarı-lacivertlilerin İsveç'in Karslund ekibinde forma giyen sol kanat oyuncusuyla görüşmelere başladığı bildirildi. Teknik direktör Suat Kaya'nın ısrarla kadroda görmek istediği 34 yaşındaki futbolcunun bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta İzmir'e geleceği ve sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayacağı vurgulandı. İsveç doğumlu olan oyuncu Sirius, Gamla Upsala, Sollentuna ekiplerinde de oynadı.