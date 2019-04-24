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Menemen'de Veli ve Murat ikinci şampiyonluğa hazırlanıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü evinde oynayacağı Şanlıurfaspor karşılaşmasında 1 puan alsa dahi şampiyonluğu matematiksel olarak garantileyecek Menemen Belediyespor'da stoper Veli Çetin ve orta saha...

Menemen'de Veli ve Murat ikinci şampiyonluğa hazırlanıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü evinde oynayacağı Şanlıurfaspor karşılaşmasında 1 puan alsa dahi şampiyonluğu matematiksel olarak garantileyecek Menemen Belediyespor'da stoper Veli Çetin ve orta saha Murat Erdemir farklı bir heyecan yaşıyor. 
İzmir ekibinde 2010-2011 sezonunda bu yana forma giyen Murat ve 6'ncı yılını geçiren Veli, 2013-2014'te 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Yıllardır istikrarlı bir şekilde Menemen'de görev alan iki oyuncu bu kez tarihte ilk kez 1'inci Lig'e yükselmek için geri sayıma geçti. 
Son 2 sezondur 2'nci Lig'de şampiyonluğu kaçırıp Play-Off'lardan elenme üzüntüsü yaşayan iki futbolcu, "Artık şampiyonluk coşkusunu yaşamak istiyoruz. Verdiğimiz emeklerin karşılığını alacağız. Şanlıurfa maçında özlem bitecek, tarih yazacağız" dedi.
Teknik direktör Suat Kaya'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan ikiliden Veli bu sezon 29 lig maçına çıktı. 24 yaşındaki futbolcu savunmanın göbeğinde oynamasına rağmen 7 gol atarak takımına müthiş bir katkı sundu. Murat da 23 maçta sarı-lacivertli formayı terletti.  
 

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