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Menemen'de Umut sesleri

İZMİR, () Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 46'ncı Folkart Ege Kupası'nda kalecisi Amir'in elmacık kemiğinin kırılmasıyla file bekçisi arayışlarına başlayan Menemen Belediyespor, Umut Kaya'yı...

Menemen'de Umut sesleri

İZMİR, ()

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 46'ncı Folkart Ege Kupası'nda kalecisi Amir'in elmacık kemiğinin kırılmasıyla file bekçisi arayışlarına başlayan Menemen Belediyespor, Umut Kaya'yı gündeme aldı. 
Bugsaşsporlu Mert Özyiğit transferinde bonservis sorunu olması nedeniyle geri adım atan sarı-lacivertlilerin eski eldiveni Umut'la prensipte anlaşma sağladığı ifade edildi. Son olarak İstanbulspor forması giyen 28 yaşındaki Umut'un önümüzdeki günlerde Menemen'e gelip yönetimle masaya oturacağı vurgulandı. Umut 2013-14 sezonunda Menemen'de oynamıştı.

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