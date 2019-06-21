Menemen'de Taşkın kaldı, Okan gitti
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor, teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile resmi sözleşme imzalarken, kadroda operasyon da başladı. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler orta saha oyuncusu Taşkın Çalış'ın...
21 Haziran 2019 Cuma 11:36
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor, teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile resmi sözleşme imzalarken, kadroda operasyon da başladı. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler orta saha oyuncusu Taşkın Çalış'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı. İzmir temsilcisi orta sahada görev yapan diğer futbolcusu Okan Baydemir'le ise vedalaşma kararı aldı. Ramazan Kurşunlu'nun Okan'ı kadroda düşünmediği ifade edildi. Menemen Belediyespor'la sözleşmesi sona eren stoper Veli'nin ise Samsunspor'la temasta olduğu iddia edildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.