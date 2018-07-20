Menemen'de Süper Lig bereketi

İZMİR, ()

Forvet oyuncusu Samed Ali Kaya'yı 1.5 milyon TL karşılığında Göztepe'ye satıp kasasını dolduran TFF 2'nci Lig ekibi Menemen Belediyespor'da stoper Veli Çetin'in de Süper Lig yolcusu olduğu öğrenildi.

İzmir ekibinde 2013-2014 sezonunda bu yana görev yapan 23 yaşındaki defans oyuncusunu Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Kasımpaşa'nın istediği belirtildi. Menemen Belediyespor yönetiminin iyi bir bonservis bedeli ile genç stoperi satabileceği vurgulanırken, kulüplerle görüşmelerin sürdüğü açıklandı. İstikrarlı bir şekilde forma giyen Veli geçen sezon 34 lig maçında sahaya çıktı.

