Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bayram ikramiyesi tarihi belli oldu
Bayram ikramiyesi tarihi belli oldu
İşsizlik oranları açıklandı
İşsizlik oranları açıklandı
Levent Uysal: Ülkeye bayrak aşkıyla bağlı gençler demokrasiyi koruyacak
Levent Uysal 15 Temmuz mesajı
Bakan Soylu'dan '15 Temmuz' mesajı
Bakan Soylu'dan '15 Temmuz' mesajı

Menemen'de stat telaşı

İZMİR, () TARİHİNDE ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Menemenspor'da stadyumu sezona yetiştirme telaşı yaşanıyor. Menemen'de 2 sezon önce kapasitesi 1200'den 5 bine çıkarılan İlçe Stadı'nın zemini sezon öncesi...

Menemen'de stat telaşı

İZMİR, ()

TARİHİNDE ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Menemenspor'da stadyumu sezona yetiştirme telaşı yaşanıyor. Menemen'de 2 sezon önce kapasitesi 1200'den 5 bine çıkarılan İlçe Stadı'nın zemini sezon öncesi bakımdan geçirildi. Futbol Federasyonu'nun 1. Lig kriterlerine uymayan stattaki eksikler giderilmeye çalışılıyor. Spor Toto 1. Lig'de maçlara girişte uygulanan elektronik bilet ve pasolig sisteminin İlçe Stadı'na monte edilmesi için de altyapı çalışmaları sürüyor. Pasolig sisteminin kurulumu ligin başlayacağı 16 Ağustos'a kadar yetiştirilemezse Menemenspor sezonun ilk iç saha maçlarını farklı statta oynamak zorunda kalacak.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.