Menemen'de stat belirsizliği

İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig'in yeni temsilcilerinden Menemen Belediyespor'u stat sıkıntısı sardı.

Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 25 Mayıs'ta yapılan kongreyle ilgili verdiği tedbir kararı nedeniyle yönetim faaliyetlerinin kayyum atanana kadar durduğu sarı-lacivertlilerde Futbol Federasyonu'nun henüz passolig sistemi kurulamayan İlçe Stadı'na olumsuz rapor verdiği bildirildi. Kapasitesi 5 bin kişiyi bulan statta 1'inci Lig kriterlerini karşılamak için birçok eksik tespit eden yetkililerin, "Mevcut haliyle burada maç oynanamaz" yazısını kurmaylara gönderdiği bildirildi. Atanacak kayyumun kongre kararı almasının ardından başa gelecek yönetimin stadı revize edebilmek için en az 1 milyon 500 bin TL'lik masraf yapması bekleniyor. Süper Lig ve 1'inci Lig'de passolig sistemi olmayan statlarda maç oynanmasına izin verilmiyor.