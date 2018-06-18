Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Millet Kıraathanesi örneği ilk Zeytinburnu'nda
Prof. Dr. Erbaş Millet Krıaathanesi'nde
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak

Menemen'de hedef golcü transferi

İZMİR, () TFF 2'nci Lig'de üst üste ikinci kez Play-Off'ta hayal kırıklığı yaşadıktan sonra 5 futbolcusuyla yollarını ayırıp kadrosuna 3 takviye yapan Menemen Belediyespor, golcü transferine odaklandı. Forvet oyuncuları Kerem ve Yıldıray'la...

Menemen'de hedef golcü transferi

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig'de üst üste ikinci kez Play-Off'ta hayal kırıklığı yaşadıktan sonra 5 futbolcusuyla yollarını ayırıp kadrosuna 3 takviye yapan Menemen Belediyespor, golcü transferine odaklandı. Forvet oyuncuları Kerem ve Yıldıray'la yollarını ayırıp Osmanlıspor'dan Ali'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin ileri uca bir isim daha getireceği belirtildi. Daha önce Bucaspor'dan İlyas Çakmak'la görüşen İzmir ekibinin 1. Lig ekiplerinden de futbolcularla ilgilendiği öğrenildi. Teknik direktör Suat Kaya, transfer sezonunda titiz davrandıklarını belirterek, "Hem takıma direkt katkı koyacak hem de gelecek vaad edecek futbolcular listemizde yer alıyor. Acele etmeden gereken takviyeleri yapacağız" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325