Menemen'de hedef golcü transferi

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig'de üst üste ikinci kez Play-Off'ta hayal kırıklığı yaşadıktan sonra 5 futbolcusuyla yollarını ayırıp kadrosuna 3 takviye yapan Menemen Belediyespor, golcü transferine odaklandı. Forvet oyuncuları Kerem ve Yıldıray'la yollarını ayırıp Osmanlıspor'dan Ali'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin ileri uca bir isim daha getireceği belirtildi. Daha önce Bucaspor'dan İlyas Çakmak'la görüşen İzmir ekibinin 1. Lig ekiplerinden de futbolcularla ilgilendiği öğrenildi. Teknik direktör Suat Kaya, transfer sezonunda titiz davrandıklarını belirterek, "Hem takıma direkt katkı koyacak hem de gelecek vaad edecek futbolcular listemizde yer alıyor. Acele etmeden gereken takviyeleri yapacağız" dedi.